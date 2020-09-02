ВЦИОМ: больше половины россиян неверно определили дату начала Второй мировой войны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян (33%) верно определили дату начала Второй мировой войны - 1 сентября 1939 года. 48% респондентов считают, что Вторая мировая началась в 1941 году, 6% назвали другой неправильный вариант, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте в среду.

"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ Документы и фотографии, демонстрирующие, как амбиции политиков стоили жизни миллионам людей

"При этом верно ее определили 33% россиян, чаще самые молодые респонденты 18-24 лет (54%). Посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году, 48% россиян", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что еще 6% назвали другую неправильную дату.

18% россиян называют основной причиной начала войны стремление Германии завоевать весь мир, расширить территорию и достичь мирового господства. 8% опрошенных считают, что это борьба за ресурсы, землю и сферы влияния. Еще 8% в качестве основных причин назвали разногласия между странами и состояние мировой политики того времени. 7% сограждан указывают на попытку Германии завоевать СССР, 3% респондентов не определились в вопросе о причинах начала Второй мировой войны.

Большинство россиян (58%) называют в качестве союзников СССР США, еще 52% - Великобританию, 26% - Францию. По 5% респондентов считают союзниками Польшу и Китай, 4% - Монголию. Противником СССР во Второй мировой войне 77% опрошенных называют Германию, 36% - Японию, 33% - Италию во главе с Бенито Муссолини. Также 16% россиян считают противниками Румынию, 11% - Польшу, по 8% - Венгрию и Финляндию.

Вклад СССР в победу во Второй мировой войне как основной или очень значительный оценивают большинство респондентов - 86%. "Следующими по значимости вклада в победу, по мнению россиян, являются США и Великобритания: 32% сегодня считают, что довольно значительный вклад в победу внесли США, каждый четвертый (29%) говорит в этой связи о Великобритании", - отмечается в исследовании. 40% россиян считают, что незначительный вклад в победу во Второй мировой войне внесла Франция, 36% полагают, что практически не внес вклад Китай.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 30 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.