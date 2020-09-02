Власти Махачкалы организуют похороны пятерых погибших при пожаре в пятиэтажке

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы возьмет на себя организацию похорон пятерых погибших накануне в результате пожара в жилом многоэтажном доме города. Об этом сообщил во вторник мэр города Салман Дадаев.

"Администрация города возьмет на себя организацию процесса похорон и окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре", - написал Дадаев на своей странице в Instagram.

Кроме того, как сообщила администрация главы и правительства Дагестана, глава региона Владимир Васильев по поводу случившегося провел совещание в ситуационном центре МЧС России по республике и "поручил оказать поддержку семьям, пострадавшим при пожаре в Махачкале". "Участники совещания почтили память погибших минутой молчания. После этого, рассмотрели меры, которые помогут избежать таких потерь в дальнейшем", - говорится в сообщении.

1 сентября примерно в 21:00 в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного дома по проспекту Гамидова в Махачкале, в которой проживает 40-летняя местная жительница, произошел пожар. В результате квартира полностью выгорела. Находившиеся в ней два ребенка женщины (3 и 5 лет) погибли на месте от полученных ожогов. Огонь перекинулся на пятый этаж, где в одной из квартир от отравления продуктами горения погибли 24-летняя женщина и ее двое детей.

В связи с инцидентом следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Сейчас устанавливаются причина и очаг возгорания, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.