Россияне рассказали, как организовали детский отдых летом

Большинству россиян - 71,1% - удалось отправить своего ребенка на отдых. Об этом свидетельствуют данные, представленные сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Чаще всего это были поездки с другими взрослыми (65,3%), отдых у родственников (20,8%) или на даче (18,8%). На море смогли вывезти детей 9,9%, а в лагерь или санаторий - по 4%.

Выбор типа отдыха для большинства был обусловлен удобством (так ответили 44,1% опрошенных) и невысокой стоимостью (34,4%). Треть респондентов (30,1%) считают, что такие каникулы были наиболее безопасными, 16,1% ответили, что у них не было других вариантов, а 8,6% предпочли традиционный для себя отдых.

Большинство россиян - 49,5% - считают наиболее благоприятным внутренним направлением для детского отдыха Краснодарский край, 15,1% - Крым, 7,6% - Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Кроме того, родители называли Москву и Подмосковье, Калининградскую, Иркутскую, Астраханскую и Владимирскую области, Алтайский край, Татарстан.

Более половины опрошенных (53,5%) потратили на отдых детей более 40 тыс. рублей, 28,2% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, 4,3% - от 15 тыс. до 20 тыс., а по 5,4% - от 10 тыс. до 15 тыс. и менее 10 тыс. рублей. 3,2% признались, что не знают точной суммы, потому что этим летом за поездки ребенка платили другие родственники.

Большинство из тех, кто не смог организовать этим летом детский отдых (46,3%), признались, что им было страшно в текущей ситуации отправлять куда-то ребенка, 43,9% ответили, что у них не было финансовой возможности. 22% надеются, что поедут на отдых всей семьей осенью или зимой. 17,1% сообщили, что им некуда было отправить детей, а 7,3% хотели, чтобы ребенок остался с ними. Коронавирус помешал 4,9% - из-за пандемии отменили рейсы, на которые они покупали билеты.

Опрос проходил в мобильном приложении OneTwoTrip. В нем приняли участие 2 372 человека.