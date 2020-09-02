Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР Владимир Андреев, который умер в субботу на 91-м году жизни, был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Владимира Алексеевича похоронили на Троекуровском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Ранее в Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой прошло прощание с артистом. Мероприятие посетили около 100 человек. Среди них художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков, худрук Театра у Никитских ворот Марк Розовский, худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, ректор ГИТИС Григорий Заславский, худрук Российского академического Молодежного театра Алексей Бородин, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Как подчеркнул Бородин, самым главным для Владимира Андреева была его семья, которая давала артисту возможность творить, отдавать все силы актерскому и режиссерскому делу. Бородин отметил, что Андреев открыл для зрителя творчество Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Александра Вампилова.

"Мне посчастливилось, я много лет работал на кафедре актерского мастерства в ГИТИС, которой руководил Владимир Алексеевич Андреев. Лучшего заведующего кафедрой не бывает", - считает режиссер.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рассказал, что Андреев сумел стать и артистом, и режиссером, и руководителем, и педагогом, все, что он делал, он делал профессионально. "Ушел великий мастер, через рукопожатие которого сотни людей почувствовали эстафету лучших традиций театрального искусства. К сожалению, сегодня мы прощаемся с этой эпохой", - добавил он.