Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ считает целесообразным придать шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Об этом сообщил в среду директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев на заседании Общественной палаты РФ.