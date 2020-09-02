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Конфликт вокруг разработки Куштау
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Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, согласно которому шихан Куштау объявили памятником природы регионального значения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ считает целесообразным придать шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Об этом сообщил в среду директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев на заседании Общественной палаты РФ.

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"На данный момент мы уже знаем, что подписано постановление правительства Республики Башкортостан о создании природного памятника (регионального значения - прим. ТАСС). Со свой стороны министерство природных ресурсов считает целесообразным придание территории статуса ООПТ федерального значения", - сказал Григорьев.

В среду глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, согласно которому шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения.

Теги
РоссияКонфликт вокруг разработки Куштау
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