Минприроды: шихан Куштау целесообразно сделать природным памятником федерального значения

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии РФ считает целесообразным придать шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения. Об этом сообщил в среду директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Григорьев на заседании Общественной палаты РФ.
"На данный момент мы уже знаем, что подписано постановление правительства Республики Башкортостан о создании природного памятника (регионального значения - прим. ТАСС). Со свой стороны министерство природных ресурсов считает целесообразным придание территории статуса ООПТ федерального значения", - сказал Григорьев.
В среду глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление, согласно которому шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения.