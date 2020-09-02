Проекты самарских победителей конкурса Фонда президентских грантов получат 70 млн рублей

ТАСС, 2 сентября. Самарская область стала лидером по количеству проектов-победителей специального конкурса Фонда президентских грантов, гранты получили 35 региональных проектов, сообщает в среду пресс-служба правительства области.

"Самарская область стала абсолютным рекордсменом специального конкурса Фонда президентских грантов. Все 35 проектов, представленных на конкурс некоммерческими общественными организациями региона, признаны победителями", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что общая сумма грантов составит почти 70 млн рублей. Среди самарских проектов-победителей, например, есть проект благотворительного фонда "Евита" по поддержке паллиативных детей, проект АНО "Самарский хоспис" по оказанию социальной помощи пациентам хосписа, проект общественной организации "Родные люди" по сопровождению беременных женщин и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и другие.

"Инициатива людей, стремление изменить, улучшить жизнь в своем городе или селе, созидательная энергия - это, пожалуй, главная движущая сила общества. И наша задача - пробудить эту силу, открыть возможности для свободного социального творчества, создать для этого условия. Авторы проектов - люди небезразличные, активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь другому человеку. Люди, которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями, идеями развития нашего общества, помощи, реализации проектов, направленных в будущее", - цитирует пресс-служба губернатора региона Дмитрия Азарова.

Фонд президентских грантов традиционно проводит в течение года два конкурса для НКО по более чем 10 направлениям, в том числе в сфере защиты прав человека, охраны культуры и здравоохранения. С момента создания фонд провел девять конкурсов, было поддержано 15,5 тыс. проектов на общую сумму более 30 млрд рублей.