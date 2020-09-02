На месте стоянок древнего человека у села Костенки создадут историко-туристский кластер

ВОРОНЕЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области намерены создать историко-туристский кластер "Костенки" в Хохольском районе, где археологи обнаружили стоянки древнего человека. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба правительства региона по итогам совещания у губернатора области Александра Гусева.

"В регионе планируется создать историко-туристский кластер "Костенки".Создана рабочая группа с участием руководителей отраслевых исполнительных органов государственной власти, а также экспертов в области археологии и истории. Членами рабочей группы предложены возможные варианты функционального наполнения историко-туристского кластера "Костенки". Опорным объектом здесь является музей, в планах строительство крепости, создание визит-центра, научно-исследовательского блока, смотровых площадок, палеолитических стоянок, площадки воссоздания жизни первобытных людей, а также пристани", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Хохольском районе на территории сел Костенки и Борщево археологи обнаружили десятки стоянок древнего человека, его жилищ из костей мамонта, украшения и орудия, изготовленные более 35 тыс. лет назад. Считается, что это самые ранние проявления современного человека homo sapiens на европейском континенте. Из последних находок археологи выделяют стоянку Костенки-11, где в 2013-2014 годах найдено кольцевое костно-земляное жилище из костей мамонта диаметром 12 м.

Село Костенки Хохольского района находится в 40 км к югу от Воронежа, в его окрестностях нашли жилища из костей мамонта и стоянки древнего человека эпохи палеолита на общей площади 30 кв. км. Согласно данным ученых, первые поселения человека в Костенках появились 45 тыс. лет назад. Одну стоянку нашел в 1949 году местный житель Иван Протопопов у себя в усадьбе при рытье погреба. Впоследствии здесь построили музей, фонды которого насчитывают около 41 тыс. единиц хранения: коллекций каменных и костяных орудий, произведений искусства. В 1991 году филиал "Костенки" Воронежского краеведческого музея был преобразован в Государственный археологический музей-заповедник "Костенки".