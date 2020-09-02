В России создали координационный совет по вопросам контрольных цифр приема в вузы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ образовало координационный совет по вопросам планирования контрольных цифр приема в вузы и установления квоты на целевое обучение под руководством главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительство Российской Федерации постановляет: образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по вопросам планирования и распределения контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования и установления квоты приема на целевое обучение", - говорится в документе.

Согласно постановлению, Фальков как глава Минобрнауки возглавляет созданный координационный совет.

Отмечается, что координационный совет будет выполнять задачи по организации взаимодействия федеральных и региональных органов власти, а также крупнейших работодателей для осуществления единой госполитики по вопросам установления контрольных цифр приема в вузы и квоты на целевое обучение. Также совет будет вырабатывать предложения по планированию квоты обучающихся по целевому направлению.

Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, а все его решения носят рекомендательный характер, указывается в документе.