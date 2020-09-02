Путин направил приветствие участникам акции памяти освободителей мира от нацизма

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международной акции памяти освободителей мира от нацизма в Москве, подчеркнув ее роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между гражданами различных стран и сохранении исторической памяти. Текст приветствия опубликован в среду на сайте Кремля.

"Международная акция памяти освободителей мира от нацизма, ключевым событием которой станет исполнение "Реквиема" Иоганнеса Брамса, привлечет широкий общественный интерес, будет содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между гражданами различных стран, сохранению нашей общей исторической памяти", - говорится в приветствии президента.

Глава государства подчеркнул, что акция занимает достойное место среди мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, и объединяет большое количество участников, среди которых - ветераны, представители религиозных, общественных и научных организаций, дипломатических кругов.

"Вторая мировая война стала величайшей трагедией XX столетия, унесла десятки миллионов жизней, отразилась на судьбах целых поколений. Мы свято чтим мужество и доблесть героев, плечом к плечу сражавшихся с нацизмом - людей разных национальностей и вероисповеданий, которые отстаивали идеалы свободы и гуманизма, приближая долгожданную и такую дорогую для всех нас Победу", - добавил президент.

Международная акция памяти освободителей мира от нацизма проходит 2 сентября в Москве в рамках основных мероприятий Организационного комитета "Победа" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла Евангелическо-лютеранской церкви России.