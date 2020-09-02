В каждом школьном автобусе в Карачаево-Черкессии появился сопровождающий

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Сопровождающий появился в каждом школьном автобусе в Карачаево-Черкессии в новом учебном году. Задачей станет соблюдение мер противоэпидемиологической безопасности при перевозке детей, сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"В каждом [школьном] автобусе будут тьюторы, которые до посадки в автобусы будут обрабатывать детям руки дезинфицирующими средствами. Водитель автобуса обязательно должен носить маску и перчатки. Дети по возможности в автобусе будут также надевать маски, учитывая, что дистанция в автобусе минимальна", - сказала она в интервью республиканскому телеканалу "Архыз 24".

Ежедневно перед выходом на рейс каждый школьный автобус проходит дезинфекцию. В общей сложности в республике работают 144 школьных автобуса, которые доставляют на уроки порядка 5 тыс. детей.

По информации Минобрнауки региона, в новом учебном году в Карачаево-Черкесии работу начали 440 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Каждое учреждение обеспечено оборудованием для дезинфекции, в школах разработаны специальные графики уроков, которые исключают пересечение разных классов. Планируется, что регулярными в школах в новом учебном году станут "Уроки здоровья".

"Это очень важно в настоящее время, особенно когда мы будим учиться и работать в новых условиях. <...> Это элементарные вещи - для чего нужно мыть руки, как часто нужно их мыть, что такое социальная дистанция, что такое утренние фильтры, как распознать больного ребенка, элементарные вещи, которые должен знать каждый ученик и каждый педагог, чтобы не допустить массового распространения заболевания", - отметила Кравченко.