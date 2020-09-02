Минпромторг разъяснил свою инициативу запретить фотографирование книг в магазине

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Запрет на фотографирование книг в магазинах, который предлагает ввести Минпромторг РФ, касается содержательной части изданий, а не их внешнего вида, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минпромторг разработал проект постановления о правилах продажи различных категорий товаров. В документе, в частности, говорится о запрете на копирование и фотографирование непериодических печатных изданий и книг до их покупки. При этом в другом из пунктов документа говорится, что в торговых объектах не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, при условии, что такие действия не нарушают требований законодательства. Исключение составляют места, не предназначенные для свободного доступа потребителей.

В Минпромторге отмечают, что нынешние правила торговли не регулируют вопрос фотосъемки покупателями в торговом зале, а это могло приводить к их конфликтам с персоналом магазинов, в которых сама товарная выкладка носит характер "ноу-хау", интеллектуальной собственности или коммерческой тайны.

"Речь не идет об общем виде изданий. Полагаем, что правоприменение должно касаться лишь копирования их содержательной части. В любом случае, наша инициатива сейчас вынесена на широкое общественное обсуждение, предлагаем высказать свое мнение о подготовленных изменениях в правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи. Это важно, чтобы не допустить перегибов и не создать сложности для потребителей, ведь речь идет о часто встречающихся бытовых ситуациях", - поясняют в министерстве.

"В связи с развитием современных технологий нередко возникают ситуации, когда покупатели вместо того, чтобы купить книгу (в основном научную и учебную литературу), просто фотографируют нужные страницы. Именно на ограничение копирования и фотографирования печатных изданий на территории книжных магазинов до приобретения товара направлен пункт 78 предложенного к обсуждению проект правил", - подчеркивается в сообщении.