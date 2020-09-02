Выплаты за классное руководство будут получать почти 3 тыс. педагогов Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 2 сентября. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. педагогов Карачаево-Черкесии будут получать надбавку в размере 5 тыс. рублей за классное руководство. Об этом сообщила министр образования и науки республики Инна Кравченко.

"С нового учебного года все классные руководители, а в нашей республике это порядка 2 973 человек, будут получать ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Работы у классных руководителей достаточно много, выплаты являются как нельзя актуальными", - сказала она в интервью республиканскому телеканалу "Архыз 24".

Министр отметила важную роль педагогов, особенно классных руководителей, в процессе воспитания детей. "Будет [проведена] систематизация воспитательных программ для каждой образовательной организации, для каждого класса", - пояснила Кравченко, добавив, что введение выплаты не отменит установленные ранее региональные доплаты.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей. Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ журналистам сообщили, что на дополнительные выплаты классным руководителям будет ежегодно выделяться из федерального бюджета 73,5 млрд рублей.