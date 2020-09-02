Международный фестиваль "Дни Белых журавлей" пройдет в Дагестане с 7 по 10 сентября

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Международный Гамзатовский литературный фестиваль "Дни Белых журавлей", который состоится под эгидой ЮНЕСКО, пройдет с 7 по 10 сентября в Дагестане. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

"Под руководством первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова обсудили сегодня, 2 сентября, организацию проведения Гамзатовских дней "Белые журавли" в регионе. На мероприятия, которые проводятся под эгидой ЮНЕСКО, ежегодно съезжаются гости со всей страны и из-за рубежа. В этот раз Гамзатовские дни пройдут в республике с 7 по 10 сентября. <…> Первый вице-премьер обговорил с коллегами все детали будущих мероприятий с учетом особенностей их проведения в этом году, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальное открытие мероприятия состоится в махачкалинской школе №50 им. Расула Гамзатова, а затем продолжится торжественным митингом у памятника Воину-освободителю в городском парке им. Ленинского комсомола.

"В первый же день все участники Гамзатовских дней станут свидетелями XI автопробега "Белые журавли", посетят литературный музей Расула Гамзатова и прогуляются по литературной Махачкале. 8 сентября, в день рождения великого дагестанского поэта, гости фестиваля почтут память Расула Гамзатова возложением цветов к его могиле и памятнику, проведут в музее "Россия - моя история" литературные чтения. В этот же день планируется проведение круглых столов на телеканалах региона. Заключительным станет вечер российской поэзии, посвященный Расулу Гамзатову, который состоится в Театре поэзии", - сообщается в тексте.

В рамках праздничных мероприятий, как отмечается, запланирован также выезд в села Гуниб, Хунзах и город Дербент.

О Расуле Гамзатове

Расул Гамзатович Гамзатов (8 сентября 1923 - 3 ноября 2003) - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Начал писать стихи в 1932 году, печататься - в 1937 году, в республиканской аварской газете "Большевик гор", также он переводил на аварский классическую и современную русскую литературу, в том числе Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина. Гамзатов был членом редколлегии журналов "Новый Мир", "Дружба народов", газет "Литературная газета", "Литературная Россия", с 1951 года и до конца жизни возглавлял писательскую организацию Дагестана.

Гамзатов - народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии третьей степени. Он автор десятков поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском, русском и на многих языках народов Дагестана, Кавказа, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку.

Литературный фестиваль "Дни Белых журавлей" был учрежден Гамзатовым в 1986 году в память о погибших на полях сражений во всех войнах.