В Удмуртии планируют открыть 10 глэмпингов в популярных у туристов местах

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. В Удмуртии планируют построить в 2021 году 10 модульных быстровозводимых гостиниц (глэмпингов), соответствующие заявки на получение грантов направлены в Ростуризм, сообщил журналистам в среду первый вице-премьер региона Александр Свинин.

"Сейчас от Удмуртии подано 10 заявок на получении субсидий в Ростуризме на строительство глэмпингов в 2021 году. Что надо было от правительства республики? От правительства необходимо подготовить площадки и анонсировать потенциальным инвесторам, что там эти глэмпинги можно возвести и вместе с инициаторами подать заявки в Ростуризм", - сказал Свинин.

По его словам, глэмпинги планируют открыть в том числе в местах традиционного отдыха как жителей республики, так и гостей региона: на территории горнолыжного курорта "Нечкино" и музея-заповедника "Лудорвай".

"Я также лично надеюсь, что глэмпинги появятся еще и на небольших сельских территориях, в условном Мувыре Игринского района. Есть у нас точно заявка из Тюменской области, заявка из Москвы на строительство именно в Удмуртии", - добавил первый вице-премьер.

Глэмпинг (от glamorous camping - гламурный кемпинг) - новый вид экотуризма, сочетающий в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сообщала, что Ростуризм планирует выдавать гранты от 300 тыс. до 3 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на строительство модульных быстровозводимых гостиниц. Кемпинги и глэмпинги позволяют увеличить номерную емкость и оборудовать места пребывания на территориях, например особо охраняемых, где капитальное строительство невозможно без нарушения экосистемы.