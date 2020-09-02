Плацебо вместо вакцины и перелеты в Грецию. Главное о коронавирусе за 2 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 1 005 000 случаев заражения, из них новых — 4952. За сутки умерли 115 человек, за весь период — 17 414.
- Плацебо получат 10 тыс. участников исследования вакцины "Спутник V". Также в Центре им. Н.Ф. Гамалеи заявили, что серьезных осложнений от вакцины у добровольцев пока не обнаружено, а Минздрав подтвердил, что участвовать в испытаниях смогут и пожилые люди.
- Преподаватели старше 65 лет смогут работать в вузах в обычном режиме.
- Школу в Екатеринбурге на второй день работы закрыли на карантин из-за коронавируса.
Москва
- Всего зафиксировано 263 684 случая заражения, из них новых — 625.
- В столичных школах могут ввести регулярные уроки по профилактике коронавируса.
Мир
- Всего зафиксировано более 25,7 млн случаев заражения, умерли более 858 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября при наличии у прилетающих отрицательного теста на коронавирус.
- В Китае заявили, что готовят девять вакцин от коронавируса.