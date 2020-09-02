Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября разработать механизм целевого финансирования медицинской помощи тяжелобольным детям в связи с повышением ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам состоявшейся в июне его встречи с Общественной палатой.

"Правительству РФ подготовить совместно с Общественной палатой РФ и представить предложения, касающиеся разработки (с учетом ранее данных поручений) механизма целевого финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи (в том числе за рубежом) детям, страдающим жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, включая расходы на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, за счет средств, поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в связи с повышением ставки налога на доходы физических лиц для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год", - говорится в поручении.

Срок его исполнения установлен до 1 ноября 2020 года.

Президент РФ в обращении к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%. Глава государства отметил, что повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Эта мера даст бюджету порядка 60 млрд рублей, которые будут целевым образом направляться на лечение тяжелобольных детей.