Росприроднадзор выясняет причину появления пены на реке Ижора в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора выясняют причину появления белой пены на поверхности реки Ижора в районе плотины у города Коммунар в Ленинградской области. Об этом сообщается в среду на официальном сайте ведомства.

"Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора работают в Гатчинском районе Ленинградской области и устанавливают причину появления белой пены на реке Ижора. Будет произведен отбор проб воды в реке для определения причин появления пены", - сообщается на сайте.

Специалисты определили, что выше по течению от плотины пены на реке не наблюдается. Пену ранее заметили очевидцы, выложившие фото в социальные сети.

Причина появления пены на Ижоре будет установлена по результатам исследования экспертной лаборатории.

Ижора является притоком Невы, впадает в нее на территории Колпинского района Петербурга, на ижорских берегах стоят город Колпино, поселок Металлострой. На берегах Ижоры расположено множество населенных пунктов Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области. Площадь водосборного бассейна Ижоры - около 1 000 кв. км.