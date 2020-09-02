Путин поручил проанализировать результаты наблюдения за голосованием по поправкам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести при участии НКО и политических партий анализ результатов наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи с членами Общественной палаты (ОП) РФ, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Рекомендовать Общественной палате Российской Федерации и общественным палатам субъектов Российской Федерации: <...> провести при участии некоммерческих организаций и политических партий анализ результатов наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении. О результатах анализа поручено доложить до 1 октября.

Также президент поручил обеспечить проведение общественной экспертизы проектов федеральных и региональных законов с привлечением представителей экспертного сообщества и общественных советов при федеральных органах исполнительной власти.

Кроме того, Общественной палате РФ, а также региональным общественным палатам поручено обеспечивать поддержку гражданских инициатив, направленных на повышение качества жизни граждан. Среди них - инициативы в области народосбережения, образования, здравоохранения, развития предпринимательства, прежде всего в высокотехнологичных отраслях экономики, привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и улучшения делового климата, развития индивидуального жилищного строительства и общественной инфраструктуры. Доложить о проделанной работе поручено до 1 декабря и далее докладывать ежегодно.

Также в поручениях говорится о рекомендациях ОП РФ и региональным общественным палатам обеспечить механизм оперативного рассмотрения обращений граждан и организаций "в целях урегулирования социальных конфликтов" и до 1 ноября доложить о выполнении.