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В Зимбабве число слонов, умерших по непонятным причинам, достигло 18

Пока основной версией гибели является некое бактериальное заражение

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Число слонов, неожиданно умерших за последние пять дней в заповеднике Хванге на юге Зимбабве, увеличилось до 18 после того, как в среду были обнаружены еще семь мертвых животных. Об этом сообщил зимбабвийский телеканал ZTN.

"Мы еще точно не знаем, от чего погибли слоны, - заявил представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво. - Специалистами ведутся исследования крови и тканей животных. Пока основной версией является некое бактериальное заражение".

Первые 11 погибших слонов были найдены 29 августа возле водоема на границе заповедника Хванге и леса Пандамасуэ вблизи водопада Виктория. "У всех животных бивни были целы, что исключает браконьеров как причину их смерти", - отметил Фараво.

Он также отметил, что парк Хванге площадью в 14,6 тыс. кв. км способен принять 15 тыс. слонов. "На текущий день их там до 53 тыс. Мы можем говорить о перенаселении", - заметил Фараво.

Специалисты сейчас ищут возможную связь нынешних событий в Зимбабве с массовой и загадочной гибелью слонов в соседней Ботсване, где с минувшего апреля умерли более 360 слонов. Несмотря на усилия ряда ведущих мировых лабораторий, которые провели исследования тканей умерших животных, до сих пор не установлена причина их смерти.

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Зимбабве
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