Путин поручил кабмину организовать проведение ежегодных исторических школ совместно с РИО

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству при содействии Общественной палаты РФ и Российского исторического общества (РИО) обеспечить проведение ежегодных международных исторических школ для молодых исследователей. Об этом говорится в перечне его поручений по итогам встречи с членами Общественной палаты, опубликованных на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Общественной палатой Российской Федерации и при содействии Ассоциации "Российское историческое общество" обеспечить проведение ежегодных летних и зимних международных исторических школ для молодых исследователей и педагогов, а также реализацию гуманитарных и образовательных проектов, направленных на сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории", - говорится на сайте.

Срок исполнения поручения назначен на 31 декабря 2020 года.

РИО - общественная ассоциация, которая ставит перед собой целью формирование общероссийской исторической культуры на основе объективного изучения, освещения и популяризации отечественной и мировой истории, сохранения национальной памяти. Считает себя преемником Русского исторического общества (существовало в 1866-1920 годы). Председателем РИО является директор СВР России Сергей Нарышкин.