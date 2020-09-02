В Пермском крае продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

ТАСС, 2 сентября. Власти Пермского края продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями до 20 сентября. Об этих и других ограничениях сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"Наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения - от 50 лет. В связи с этим оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет до 20 сентября", - говорится в сообщении. Уточняется, что две трети заболевших на прошлой неделе принадлежат к возрастной группе от 50 лет. Из них в 17% случаев выявлены контакты заболевших в ближнем окружении, 62% инфицированных посещали места массового скопления людей и пользовались общественным транспортом.

Уточняется, что до 20 сентября продлили ограничения работы ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. Также продлеваются ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий.

На заседании оперативного штаба сообщили о возобновлении работы со зрителями Пермского планетария. Посетители должны будут соблюдать температурный и масочный режим. Максимальная численность групповых занятий ограничена десятью участниками.

"Также оперштаб обсудил возможность возобновления деятельности Пермского цирка, который находится в федеральном подчинении: в соответствии с рекомендациями Росгосцирка, он готовится открыть свои двери 1 октября. Министерству культуры Пермского края дано поручение содействовать в подготовке цирка к открытию, в том числе, в части расширения продаж билетов онлайн", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным на 2 сентября, в Пермском крае выявлено 7 983 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 580 человек выздоровели.