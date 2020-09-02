Путин поручил представить идеи по созданию независимого рейтинга вузов в сфере культуры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2020 года представить предложения по формированию независимого рейтинга вузов в сфере культуры и искусства. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общественной палаты.

"Рекомендовать Общественной палате Российской Федерации подготовить с привлечением заинтересованных организаций и представить предложения по формированию независимого рейтинга российских и иностранных образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусства", - говорится в документе.

Президент также поручил правительству провести при участии Общественной палаты анализ состояния системы профессиональной подготовки специалистов в области физической культуры и спорта и принять дополнительные меры по совершенствованию этой системы.

Правительство также должно будет обеспечить внесение в примерные основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования изменений, предусматривающих обязательное выполнение воспитанниками и учащимися упражнений основной гимнастики в целях их физического развития, но с учетом ограничений, обусловленных состоянием здоровья.

Еще одно поручение в сфере образования касается проведения олимпиад. "В целях решения задач научно-технологического развития и реализации Национальной технологической инициативы подготовить и представить предложения о проведении всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников", - говорится в перечне поручений. При этом кабмин должен будет учесть опыт проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы и других олимпиад школьников и конкурсов, ориентированных на развитие у детей способностей и интереса к инженерно-технической, проектной и изобретательской деятельности.