В России может появиться единый реестр НКО, имеющих право на господдержку

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос формирования единого реестра некоммерческих организаций (НКО), имеющих право на дополнительную господдержку. Об этом сообщается в среду на сайте Кремля.

"<...> Представить предложения, касающиеся формирования и ведения единого реестра социально ориентированных и иных некоммерческих организаций, имеющих право на получение дополнительной государственной поддержки", - говорится в поручении главы государства, адресованном правительству и Общественной палате РФ.

Срок исполнения поручения установлен до 1 октября.

В июне на встрече Путина с членами ОП РФ одна из участниц беседы отметила, что Общественная палата уже приступила к формированию реестра НКО, которые являются получателями мер поддержки. Одновременно с этим, по ее словам, идет формирование и реестра общественных организаций, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Она в связи с этим предложила проработать вопрос о создании единого реестра в этой сфере.