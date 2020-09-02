Путин поручил Госсовету создать механизм урегулирования градостроительных конфликтов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Государственному совету создать механизм урегулирования и предупреждения градостроительных конфликтов. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общественной палаты (ОП) РФ.

"Государственному совету РФ совместно с Общественной палатой создать механизм оперативного урегулирования и предупреждения конфликтов в сфере градостроительной деятельности с использованием процедуры медиации", - говорится в документе. Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 1 ноября 2020 года.

Эту тему на встрече Путина с представителями Общественный палаты 25 июня подняла внештатный помощник президента Татарстана Наталья Фишман, указав на важность участия ОП в разрешении градостроительных конфликтов. При этом она предложила ОП объединить усилия с рабочей группой Госсовета по проекту "Жилье и городская среда", отметив, что "могло бы получиться продуктивное взаимодействие", так как Общественная палата смогла бы оказывать экспертную поддержку и помощь в урегулировании таких конфликтов.

Глава государства на это заявил, что властям всех уровней необходимо учитывать интересы людей при реализации градостроительных планов, и это является одним из направлений деятельности Общественной палаты.