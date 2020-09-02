В Воронеже 2 сентября зафиксировали температурный рекорд

ВОРОНЕЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали в Воронеже 2 сентября новый температурный рекорд - 32,5 градуса. Предыдущий температурный максимум в 32,4 градуса был зафиксирован в Воронеже 2 сентября 2018 года, сообщила ТАСС в среду дежурный синоптик Воронежского областного гидрометеоцентра Светлана Перова.

"Сегодня в Воронеже побит температурный рекорд - было зафиксировано 32,5 градуса. Ранее для 2 сентября рекорд 32,4 градуса был отмечен 2 сентября в 2018 году", - сказала Перова.

По ее данным, в Воронежской области третьи сутки фиксируются температурные рекорды. Так, 31 августа в регионе синоптики отметили 33,6 градуса, тогда как ранее рекорд в 32,6 градуса был установлен 31 августа 1956 года. А 1 сентября воздух прогрелся до 34,4 градуса, предыдущий рекорд в 33,7 градуса был зафиксирован в Воронеже 1 сентября 2018 года.

Как добавила Перова, на юге Воронежской области в Лисках, Калаче, Богучаре и Павловске метеорологи три дня подряд отмечают аномальную для этих дней жару в 35-36 градусов, но в районах региона статистика рекордов не ведется.