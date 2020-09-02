В Удмуртии планируют построить 12 детских садов в 2021 году

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2021 году планируют построить 12 детских садов, также новые места будут созданы в частных учреждениях, сообщил в среду в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

"В этом году мы построим и сдадим в эксплуатацию шесть яслей: на 80 мест в Воткинске, Алнашах, Вавоже и в деревне Мишкино Шарканского района, на 220 мест в Ижевске и Сарапуле. В 2021 году мы планируем открыть еще 12 детских садов на 1 380 мест. Кроме того, в 2020 и 2021 годах дополнительно по 50 мест будет создано в частных детских садах", - сказал Бречалов.

Он отметил, что с 2018 года в республике уже возвели 27 объектов. "Начиная с 2018 года в республике построено 27 новых детских садов, причем в городе Сарапуле и Можге проблема с очередностью детей в возрасте от полутора до семи лет практически решена, осталась небольшая очередь, которую мы в ближайшие год-два точно ликвидируем", - добавил руководитель республики.