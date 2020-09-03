12 главных вопросов о донорстве органов

Я еще молод и здоров. Я не нуждаюсь в органах и отдавать свои пока не планирую. Зачем мне вообще об этом думать?
Сформировать собственную позицию по отношению к донорству и трансплантации органов никогда не рано, и вот почему. Потребность в пересадке органов в большинстве случаев не связана с наследственностью и может понадобиться прежде здоровому человеку после некоторых заболеваний. Конечно, существуют генетические нарушения: например, пересадка легких требуется пациентам с муковисцидозом. При этом одним из частых показаний к трансплантации сердца является кардиомиопатия, а она может возникать как осложнение после перенесенного гриппа.
Часто донорство органов после смерти становится единственной возможностью спасти жизнь другого человека – взрослого или ребенка. Если посмотреть на данные по нашей стране, видно, что год от года растет число людей, для которых пересадка органов – единственный шанс на нормальную жизнь. Сейчас в листе ожидания донорской почки состоит около 7000 человек, сердца — около 800, печени — чуть более 2000. И если не развивать программы донорства, будут увеличиваться сроки ожидания, а значит, сотни и тысячи людей рискуют не дождаться операции.
Я обязательно стану донором органов после смерти?
Нет, не обязательно. На самом деле, стать донором органов не так уж просто. Есть три основных условия, которые на это влияют. Первое — человек может стать донором органов после смерти только при соблюдении строгого протокола, при использовании которого исключена малейшая вероятность ошибки. Здесь принципиальное значение имеет констатация смерти мозга. Ни в одном регионе, ни в одном учреждении в нашей стране нет донорской программы, которая бы не использовала протокол диагностики смерти человека на основании диагноза "смерть мозга". И даже после констатации смерти мозга далеко не каждый человек сможет стать донором органов.
А могут смерть мозга констатировать ошибочно? Или намеренно?
Для каждого лечащего врача первоочередная задача — спасти жизнь и сохранить здоровье пациента. И только если ничего нельзя сделать — констатировать смерть мозга. В 1968 году были впервые опубликованы "Гарвардские критерии", и с тех пор они постоянно уточняются и совершенствуются. В России критерии диагностики смерти мозга определены специальной инструкцией, которая устанавливает алгоритм и перечень действий врачей.
При этом для диагноза "смерть мозга" нужно наличие ряда клинических признаков; если при проведении тестов для определения активности мозга появляется минимальная активность, врачи продолжают лечить пациента. И даже если пациенту был поставлен диагноз "смерть мозга", это также не значит, что он обязательно станет донором органов.
То есть, не обязательно специально выражать согласие или отказ, как в США, на водительских правах?
В России, как мы уже сказали ранее, действует презумпция согласия. При этом любой дееспособный гражданин РФ старше 18 лет может заявить о своей воле в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.
Эта информация может быть внесена в медицинскую карту человека или заверена нотариально. Желательно также уведомить о своем решении близких родственников, потому что врачи будут общаться с ними.
А разве этично спрашивать об этом у родственников, когда у них умер близкий человек?
Это действительно неэтично – в соответствии с действующим законодательством врачи в России обычно не спрашивают, потому что близкие люди находятся в состоянии шока и горя. Но если родственники сами говорят, что умерший человек был против донорства или изъятие невозможно по религиозным соображениям, врачи это учитывают.
Часто родные опасаются, что донорство повлияет на сроки погребения, которые в некоторых религиях ограничены. Врачи и эксперты трансплантационных служб отмечают, что в подавляющем большинстве случаев донорство органов никак не сказывается на сроках погребения.
А если я откажусь быть донором, я по-прежнему имею право на донорский орган, если он мне понадобится?
Нет никаких формальных оснований, чтобы лишить человека возможности быть включенным в лист ожидания, потому что он сам отказывался от донорства органов. Несмотря на конфликт интересов, человеку, который не хотел бы становиться донором после смерти, сделают трансплантацию от другого донора.
А вообще сейчас донорских органов хватает? В кино люди часто умирают, не дождавшись своей очереди в списке.
Нет, не хватает, и в разных странах разные причины. Например, Испания считается одной из эталонных стран в мире по развитию программ донорства и трансплантации органов, и там показатель достаточно высокий: до 40 доноров на 1 млн населения в год. И даже при том, что каждый донор может потенциально спасти несколько человек (по показателям Испании — в среднем до четырех) все равно число пациентов в листе ожидания превышает возможности органного донорства. Похожая ситуация наблюдается в США.
В России возможности донорства и трансплантации органов скромнее. Связано это с тем, что направление только развивается, в нем участвуют лишь 32 региона и пока не в полную силу. Как неоднократно отмечал главный внештатный трансплантолог Минздрава России, глава НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И.Шумакова Сергей Готье, дефицит органов в России искусственный. Это означает, что для того, чтобы обеспечить людей в листе ожидания донорскими органами, на данном этапе необходимо развивать программы донорства в регионах и информировать население о возможностях донорства.
Можно ли продать свои органы или купить чужие?
Ключевые международные организации выступают против коммерческого донорства, так как это создает поле для правонарушений, коррупции и преступлений против человека. Международная позиция сформулирована в ряде документов, включающих Конвенцию Совета Европы против торговли человеческими органами, а также Конвенцию о правах человека и биомедицине и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. В подавляющем большинстве цивилизованных стран донорство органов не связано с деньгами.
В России коммерческое донорство запрещено. Это значит, что ни продать, ни купить донорский орган невозможно. При этом пациент, перенесший трансплантацию, пожизненно обеспечивается всеми необходимыми лекарствами бесплатно. Также в соответствии с российским законодательством, бесплатными лекарствами обеспечивается человек, который согласился пожертвовать орган (почку или часть печени) родственнику.
А существует база доноров сейчас? Можно ли искусственно подвинуть человека в очереди на пересадку?
База доноров называется "Лист ожидания донорских органов". Этот лист ожидания формируется на основе строгих критериев. В Москве также действует цифровой лист ожидания. В целом, пока у субъектов, которые ведут трансплантационную работу, есть свой собственный список для каждого региона. Однако в ближайшее время планируется создать единый Национальный лист ожидания донорских органов.
Справедливое распределение органов обеспечивается за счет критериев совместимости и длительности нахождения реципиента в листе ожидания. Например, если донорская почка подходит двум пациентам, ее получит тот, кто ждет дольше. Еще один критерий, который может продвинуть реципиента в листе ожидания — возраст; ребенок при прочих равных условиях имеет приоритет.
Про почку и сердце я уже слышал. А что еще можно пересадить другому человеку?
От посмертного донора можно пересадить еще легкие, печень, поджелудочную железу, кишечник. Кроме того, возможна трансплантация отдельных тканей — роговицы, кожи, некоторых сосудов, клапанов сердца. В России также есть опыт пересадки комплекса сердце-легкие. А в целом органы и ткани одного человека могут спасти жизни и улучшить ее качество десяткам людей.
Люди с пересаженными органами долго живут? От чего это зависит?
Да, живут долго. Очень часто это зависит не только от успешно проведенной операции, но и от поведения пациента после нее и от того, насколько ответственно человек подходит к своему состоянию.
Первую успешную пересадку правой доли печени ребенку от родственного донора в РФ провели в 1997 году: сейчас молодой человек живет полноценной жизнью, работает, путешествует. В России также есть случай, когда пациентка с пересажанным сердцем забеременела и родила здорового ребенка спустя 10 лет после трансплантации. Пока мировой рекорд по продолжительности жизни с пересаженным сердцем принадлежит американцу Тони Хьюзу — он прожил 30 лет и умер от меланомы.
А что говорит религия?
Русская православная церковь не осуждает донорство и трансплантацию органов от посмертного донора или от живого и признает это актом любви и сострадания. "Однако посмертное донорство органов и тканей может стать проявлением любви, простирающейся и по ту сторону смерти", — говорится в Основах социальной концепции РПЦ.
Аналогичной позиции здесь придерживается и Римская католическая церковь. В буддизме трансплантацию одобряют от живого донора и при добровольном его согласии. Во многих других религиях решение оставляют за каждым верующим вопрос согласия на донорство и трансплантацию органов.
Подробную информацию о донорстве органов ищите на портале donorstvo.org