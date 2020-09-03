12 главных вопросов о донорстве органов

Я еще молод и здоров. Я не нуждаюсь в органах и отдавать свои пока не планирую. Зачем мне вообще об этом думать?

Сформировать собственную позицию по отношению к донорству и трансплантации органов никогда не рано, и вот почему. Потребность в пересадке органов в большинстве случаев не связана с наследственностью и может понадобиться прежде здоровому человеку после некоторых заболеваний. Конечно, существуют генетические нарушения: например, пересадка легких требуется пациентам с муковисцидозом. При этом одним из частых показаний к трансплантации сердца является кардиомиопатия, а она может возникать как осложнение после перенесенного гриппа.

Часто донорство органов после смерти становится единственной возможностью спасти жизнь другого человека – взрослого или ребенка. Если посмотреть на данные по нашей стране, видно, что год от года растет число людей, для которых пересадка органов – единственный шанс на нормальную жизнь. Сейчас в листе ожидания донорской почки состоит около 7000 человек, сердца — около 800, печени — чуть более 2000. И если не развивать программы донорства, будут увеличиваться сроки ожидания, а значит, сотни и тысячи людей рискуют не дождаться операции.

Я обязательно стану донором органов после смерти?

Нет, не обязательно. На самом деле, стать донором органов не так уж просто. Есть три основных условия, которые на это влияют. Первое — человек может стать донором органов после смерти только при соблюдении строгого протокола, при использовании которого исключена малейшая вероятность ошибки. Здесь принципиальное значение имеет констатация смерти мозга. Ни в одном регионе, ни в одном учреждении в нашей стране нет донорской программы, которая бы не использовала протокол диагностики смерти человека на основании диагноза "смерть мозга". И даже после констатации смерти мозга далеко не каждый человек сможет стать донором органов.

А могут смерть мозга констатировать ошибочно? Или намеренно?

Для каждого лечащего врача первоочередная задача — спасти жизнь и сохранить здоровье пациента. И только если ничего нельзя сделать — констатировать смерть мозга. В 1968 году были впервые опубликованы "Гарвардские критерии", и с тех пор они постоянно уточняются и совершенствуются. В России критерии диагностики смерти мозга определены специальной инструкцией, которая устанавливает алгоритм и перечень действий врачей.

При этом для диагноза "смерть мозга" нужно наличие ряда клинических признаков; если при проведении тестов для определения активности мозга появляется минимальная активность, врачи продолжают лечить пациента. И даже если пациенту был поставлен диагноз "смерть мозга", это также не значит, что он обязательно станет донором органов.

То есть, не обязательно специально выражать согласие или отказ, как в США, на водительских правах?

В России, как мы уже сказали ранее, действует презумпция согласия. При этом любой дееспособный гражданин РФ старше 18 лет может заявить о своей воле в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.

Эта информация может быть внесена в медицинскую карту человека или заверена нотариально. Желательно также уведомить о своем решении близких родственников, потому что врачи будут общаться с ними.