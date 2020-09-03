Монумент в честь российских разведчиков открыт в штаб-квартире Службы внешней разведки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия монумента в честь российских разведчиков состоялась в среду на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево.

Центром памятника, созданного народным художником России, скульптором Андреем Ковальчуком, стала скульптура, изображающая молодую семейную пару, которая была отобрана для службы в разведке, прошла подготовку и получила первое в жизни оперативное задание. По замыслу скульптора, молодые люди словно выходят из здания штаб-квартиры СВР. Перед фигурами располагается арка, образованная двумя пилонами, над которыми размещена эмблема службы.

На стороне пилонов, обращенных к молодой паре, отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки, начиная с ее создания в 1920 году по приказу председателя ВЧК Феликса Дзержинского, и барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет, внесших неоценимый вклад в обеспечение безопасности и национальных интересов СССР и России.

Это, в частности, руководитель внешней разведки времен Великой Отечественной войны Павел Фитин, сотрудники разведки Николай Кузнецов, Дмитрий Медведев, Иосиф Григулевич, Кирилл Орловский, Алексей Ботян, Исхак Ахмеров, Иван Агаянц, Геворк и Гоар Вартаняны, "Кембриджская пятерка" - Ким Филби, Гай Берджесс, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Джон Кэрнкросс; "атомные" герои-разведчики Леонид Квасников, Александр Феклисов, Анатолий Яцков, Владимир Барковский, супруги Леонтина и Моррис Коэны; Рудольф Абель (Вильям Фишер), Африка де Лас Эрас. Здесь же - легендарные Конон Молодый, Джордж Блейк, Алексей Козлов, прославленный начальник советской нелегальной разведки Юрий Дроздов, и др.

На внешней стороне пилонов размещены стилизованные изображения столиц ведущих государств на разных континентах, что символизирует работу российской внешней разведки по всему миру.

"Отечество, доблесть, честь"

Открывая памятник, директор службы Сергей Нарышкин отметил, что за последние годы СВР сделала достоянием гласности ряд имен выдающихся советских и российских разведчиков, в их честь установлены памятники и мемориальные знаки.

"Но это коснулось лишь малой части тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине на острие невидимого фронта. Новая скульптурная композиция призвана увековечить память обо всех героях и тружениках разведки. Она важна еще и как зримый образ неразрывной связи каждого из нас с Родиной, службой, товарищами по оружию", - сказал Нарышкин.

По словам Нарышкина, новый мемориал - это современное масштабное воплощение идеи памятника героям разведки. "Уверен, что этот памятник, на котором изображен герб нашей Службы, по праву станет одним из ее главных символов", - подчеркнул Нарышкин.

По мнению директора СВР, скульптор Андрей Ковальчук сумел найти интересное художественное решение. "Ему удалось подметить и передать атрибуты профессии разведчика, отразить яркие и драматические судьбы ее выдающихся представителей. Начертанные у основания скульптурной группы слова "Отечество, доблесть, честь" близки и дороги каждому сотруднику СВР", - сказал Нарышкин.