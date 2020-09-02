Путин поручил кабмину и Госдуме до 1 ноября доработать проект о поиске людей по геолокации

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству, Госдуме и Общественной палате (ОП) до 1 ноября доработать законопроект, позволяющий правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших граждан для их поиска без судебного решения.

"Правительству РФ совместно с Государственной думой... и Общественной палатой РФ обеспечить доработку проекта федерального закона № 546865-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", предусматривающего определение местоположения оконечного оборудования абонентов в сети подвижной радиоэлектронной связи в целях оперативного поиска пропавших без вести людей", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами ОП 25 июня 2020 года, опубликованном на сайте Кремля.

Глава кабмина Михаил Мишустин, спикер нижней палаты Вячеслав Володин и секретарь ОП Лидия Михеева должны доложить президенту о выполнении указанного поручения до 1 ноября. Правительству также поручено до 30 ноября разработать меры, направленные на повышение точности определения местоположения абонентов "в целях оперативного осуществления поисково-спасательных работ в условиях природной среды".

Кроме того, кабмин до 1 ноября должен "обеспечить нормативно-правовое регулирование вопросов, касающихся формирования и ведения единой федеральной базы", предназначенной для предоставления необходимой информации уполномоченным органам и добровольческим волонтерским организациям, занимающимся поиском пропавших без вести людей". Такая база будет содержать информацию о находящихся в медицинских организациях малолетних детях, пациентах без сознания, страдающих потерей памяти и деменцией.

Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в первом чтении. Он был подготовлен во исполнение поручения главы государства от 23 августа 2017 года.

В июле прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий правоохранителям получать данные о геолокации пропавших несовершеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.