Омские врачи заявили, что следов отравляющих веществ в организме Навального не находили

ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Врачи омской Больницы скорой медицинской помощи, где почти двое суток находился в состоянии комы Алексей Навальный, не обнаруживали в его почках, печени и легких - главных органах, ответственных за вывод токсинов из организма - следов отравляющих веществ. Эти органы не имели повреждений, характерных для столкновения с мощным токсическим веществом, сообщил в среду ТАСС заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию - это почки, печень, легкие - на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы - а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм все равно будет бороться", - сказал Сабаев.