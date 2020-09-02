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Госпитализация Алексея Навального

Омские врачи заявили, что следов отравляющих веществ в организме Навального не находили

Почки, печень и легкие не имели повреждений, характерных для столкновения с мощным токсическим веществом, уточнил завотделением острых отравлений больницы Александр Сабаев
Омская больница скорой медицинской помощи №1 Алексей Петров/ТАСС
Описание
Омская больница скорой медицинской помощи №1
© Алексей Петров/ТАСС
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ОМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Врачи омской Больницы скорой медицинской помощи, где почти двое суток находился в состоянии комы Алексей Навальный, не обнаруживали в его почках, печени и легких - главных органах, ответственных за вывод токсинов из организма - следов отравляющих веществ. Эти органы не имели повреждений, характерных для столкновения с мощным токсическим веществом, сообщил в среду ТАСС заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

"Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию - это почки, печень, легкие - на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы - а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм все равно будет бороться", - сказал Сабаев.

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