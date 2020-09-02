В Удмуртии более 150 ординаторов будут работать в поликлиниках для разгрузки очередей

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Помощь врачам в обслуживании пациентов в поликлиниках Удмуртии начнут оказывать 150 ординаторов Ижевской государственной медицинской академии, это поможет разгрузить очереди в медицинских учреждениях. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"В сентябре на помощь поликлиникам республики придут ординаторы Ижевской государственной медицинской академии. Во взрослые и детские поликлиники направят более 150 ординаторов. Это поможет разгрузить очереди в медицинских организациях", - сообщили в пресс-службе.

Также в медучреждениях будут работать отдельные бригады по обслуживанию на дому пациентов с признаками острых респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекцией. Для пожилых организуют доставку льготных лекарств, временно отложат диспансеризацию.

"В ближайшее время станция скорой медицинской помощи передаст 24 санитарных автомобиля в поликлиники города Ижевска для оказания неотложной помощи пациентам на участках и транспортировки пациентов в стационар. Это позволит сократить время ожидания при вызове скорой медицинской помощи", - добавили в правительстве.

В Удмуртии на 2 сентября, по данным республиканского оперштаба, зарегистрировано 3 294 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 697 человек выздоровели, 63 человека умерли.