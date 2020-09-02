{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Ставрополье развернут дополнительные мощности для пациентов с коронавирусом

В данный момент в крае развернуто свыше 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, из них заняты чуть более 900

СТАВРОПОЛЬЕ, 2 сентября. /ТАСС/. Ставропольские власти планируют дополнительно перевести пять больниц под прием пациентов с коронавирусом. Это необходимо для создания резерва на случай осложнения ситуации, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы сейчас еще пять больниц переводим для лечения больных с коронавирусом, но это бесконечно не может продолжаться. Здесь также необходимы внутренний контроль самоизоляции [у жителей края], гигиены", - отметил он.

По словам Владимирова, сейчас в регионе развернуто более 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, в то время как заняты чуть более 900 коек. Однако в крае растет количество пациентов с различными осложнениями, возникающими после заражения коронавирусом.

"За последние две недели количество тяжело заболевших, поступивших в больницы, увеличилось на 300 человек. Это огромные цифры, сегодня мы все нагружаем и нагружаем систему здравоохранения Ставропольского края. Зараженных много, в последнее время стало очень много людей, которые имеют выраженную симптоматику и осложнения", - отметил глава региона.

Высокий показатель заражаемости отмечают и в краевом управлении Роспотребнадзора. Ежедневно в регионе фиксируют более 120 новых случаев заражения. "У нас один зараженный как минимум заражает еще одного человека, что является недопустимым. Особенно я бы акцентировала внимание на необходимости повсеместного соблюдения масочного режима, на сегодня маски являются наиболее действенным мероприятием. Маски носят единицы", - отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю Наталья Шаповалова.

По данным исследований краевого управления Роспотребнадзора, в крае треть зараженных коронавирусом не имеют каких-либо симптомов заболевания. У 40% зараженных отмечаются признаки ОРВИ. С начала пандемии на Ставрополье выявлено 12 237 случаев заражения коронавирусом, 241 пациент умер. В регионе действует обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия COVID-19
Аксенов заявил, что в Крыму к 2023 году не будет очередей в детсады
По словам главы республики, к концу 2022 года в регионе реконструируют, капитально отремонтируют и построят свыше 145 детских садов общей емкостью более 24 тыс. мест
Читать полностью