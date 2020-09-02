В Африке число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло 1 млн

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло 1 259 817, увеличившись за последние сутки на 9 477. Об этом сообщило в среду региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его информации, число летальных исходов в странах Африки за прошедшие 24 часа возросло на 166, до 30 077. Количество выздоровевших после инфицирования коронавирусом на континенте составило 1 млн человек.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 628 259 и 14 263 соответственно. В Египте, по уточненным данным, зафиксировали 5 440 летальных исходов при 99 115 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 1 518 человек.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (54 247 и 1 023) и Гана (44 205 и 276).