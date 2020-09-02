В Удмуртии школьные классы будут отправлять на карантин при 10% заболевших

ИЖЕВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Школьные классы в Удмуртии в связи с ситуацией с коронавирусом будут уходить на карантин при выявлении признаков респираторных заболеваний у 10% учащихся, а не при 20%, как это было ранее. Об этом сообщил в среду в ходе традиционного эфира в соцсети "ВКонтакте" главы республики Александра Бречалова министр здравоохранения региона Георгий Щербак.

"Если до коронавирусной инфекции у нас возникало в школьных коллективах до 20% заражения среди учащихся, то такой класс закрывался на карантин, в этом году меры ужесточены, теперь при 10% проявления таких заболевших школьников классы будут закрываться на карантин", - сказал Щербак.

Министр образования и науки региона Светлана Болотникова также сообщила, что власти республики планируют направить 200 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты и рециркуляторов для школ.

"Для того, чтобы школы на будущее до конца года обеспечить средствами индивидуальной защиты и рециркуляторами планируется выделить из бюджета Удмуртской Республики еще 200 млн рублей", - сказала Болотникова. Поправки в бюджет планируется внести осенью.

По словам министра, ранее в рамках подготовки к летней оздоровительной компании, а также при организации ЕГЭ в учреждения уже закупались рециркуляторы. "Многих сейчас волнует вопрос количества рециркуляторов, бесконтактных термометров. Вообще законодательством норматив не определен, мы рассчитывали количество исходя из площади школы, наполняемости школы детьми. В первую очередь, рассматриваются места наибольшего скопления детей, такие как вход, столовая, актовые залы, кабинеты физики и химии, в которых большая проходимость ребят", - добавила Болотникова.

В Удмуртии 1 сентября начали работать более 1,1 тыс. детских садов и школ. В школы пошли почти 500 тыс. детей и подростков, впервые за парты сели более 21 тыс. первоклассников.

В республике на 2 сентября, по данным регионального оперштаба, зарегистрировано 3 294 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 2 697 человек выздоровели, 63 человека умерли.