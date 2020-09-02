Все школы Астраханской области обеспечили младшеклассников горячим питанием

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Горячим питанием обеспечили учеников младших классов всех школ Астраханской области. Власти успели решить проблемы малокомплектных школ, находящихся в труднодоступных местах, которые ранее были не готовы кормить детей обедами, сообщил ТАСС министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман в среду.

"В Астраханской области 100% школ готовы кормить школьников, средства есть, все вопросы решили. С малокомплектными школами тоже решился вопрос, сегодня все школьники получили горячее питание", - сказал Гутман.

На горячие обеды для учеников 1-4 классов из федерального бюджета выделено 77 млн рублей, отметили в министерстве образования региона. Еще 104 млн рублей довели из регионального и муниципального бюджетов. Средняя стоимость питания составляет 56 рублей.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что питанием планируется обеспечить порядка 7 млн учащихся. Малокомплектные школы Минпросвещения взяло на особый контроль.

Астраханская область попала в число регионов, где бесплатное питание должно было появиться с 1 января 2021 года. До этого времени власти приняли решение финансово компенсировать малоимущим семьям расходы на школьные обеды, на одного ребенка выплата из регионального бюджета составляла 700 рублей. В связи с поручением президента выплата была отменена, а в школах региона с 1 сентября ввели бесплатные горячие обеды для младшеклассников.