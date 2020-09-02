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Аксенов заявил, что в Крыму к 2023 году не будет очередей в детсады

По словам главы республики, к концу 2022 года в регионе реконструируют, капитально отремонтируют и построят свыше 145 детских садов общей емкостью более 24 тыс. мест

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Крым рассчитывают к 1 января 2023 года ликвидировать очереди в детские сады благодаря строительству новых детских дошкольных учреждений, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов в программе "Открытый разговор" в прямом эфире телеканала "Миллет".

"Мы планируем до конца 2022 года реконструировать, провести капитальный ремонт и построить более 145 детских садов общей емкостью более 24 тыс. мест и плюс 2,8 тыс. мест еще частных учреждений и за счет моментов, связанных с дополнительным образованием мест в детских садах. К 1 января 2023 года очереди в детские сады по Республике Крым не будет", - сказал он.

По его словам, самая большая очередь на сегодня в Симферополе среди детей от нуля до семи лет, она составляет около 28 тыс. человек.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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