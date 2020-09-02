К юбилею Нижнего Новгорода создадут арт-резиденцию, объединяющую творческие проекты города

ТАСС, 2 сентября. Власти Нижегородской области намерены создать арт-резиденцию в областном центре, которая объединит прогрессивные творческие проекты города. Некоторые площадки кластера появятся в год 800-летия Нижнего Новгорода, сообщили в среду журналистам в пресс-служба правительства региона. Концепцию арт-резиденции Нижегородская область представила в рамках форума "Таврида-АРТ".

"Мы планируем объединить лучшие локальные творческие проекты, сформировать многофункциональную экосистему с благоприятными условиями для развития нижегородского креативного сообщества. Часть проектов будет реализована в год юбилея Нижнего Новгорода", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Нижегородской области, министра культуры региона Олега Берковича.

Предполагается, что резиденция объединит сразу несколько прогрессивных городских локаций и проектов: региональный молодежный центр "Высота", центр культуры "Рекорд", самоорганизованный кластер "Нижполиграф" с флагманским резидентом, компанией Dreamlaser, который станет драйвером формирования Центра творческих индустрий "ЦЕХ 5". Кроме того, в резиденцию войдут культурно-технологический кластер "Маяк", "Центр 800", "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области", "Институт развития городской среды Нижегородской области", "Управляющая компания "Научно-образовательный центр" и другие площадки.

"Региональный молодежный центр "Высота" и центр культуры "Рекорд" откроются в качестве площадок арт-резиденции уже в 2021 году", - отметил Беркович.

По предположениям историков, которые основываются на архивных документах, Нижний Новгород был основан 19 августа 1221 года. Торжества, посвященные 800-летию города, начнутся 12 июня 2021 года. В программу подготовки к юбилею города включены более 30 событий, в том числе фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, инклюзивный театральный фестиваль "Пиано fest", фестиваль искусств "Стрелка" и многие другие. Кульминацией станет масштабное шоу, которое пройдет 21 августа на стадионе "Нижний Новгород".