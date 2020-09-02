В Татарстане разрешили увеличить заполняемость стадионов до 50%

ТАСС, 2 сентября. Власти Татарстана приняли решение разрешить с 3 сентября проводить спортивные мероприятия при заполняемости зрительских мест на 50%. Также владельцам кафе и ресторанов разрешили увеличить число гостей на летних верандах и террасах во время банкетов с 50 до 100 человек, сообщается на портале правовой информации Татарстана.

Ранее при организации банкетного обслуживания на открытом воздухе на летних верандах и террасах необходимо было соблюдать требования к предельному количеству лиц из расчета один человек, включая работников, на 4 кв. м площади веранды или террасы, общее число людей не должно было превышать 50 человек.

Проводить спортивные мероприятия ранее разрешалось при заполняемости зрительских мест на 25%.

В Татарстане за период пандемии выявлено 6 563 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5 393 человека.