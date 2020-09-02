Аксенов сообщил, что турпоток в Крым достиг показателей советских лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Крым за два месяца курортного сезона, сокращенного из-за пандемии коронавируса, принял такое же количество туристов, как в рекордные советские годы, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов в программе "Открытый разговор" в прямом эфире телеканала "Миллет".

По его словам, регион принял в августе в общей сложности более 2,1 млн отдыхающих, что на 15,3% больше, чем в августе 2019 года. Ранее власти рассчитывали, что республику посетят 1,8 млн человек.

"Во всех регионах Крыма такой сезон мало кто помнит. На самом деле при Советском Союзе было такое количество людей. Это вызов нашей системе курортной, всем объектам размещения. Мы ожидаем, что все, кто занимался сдачей в аренду, размещал у себя туристов (не только официально, но и неофициально) хотя бы соблюдали баланс, чтобы на следующий год этот турист мог повторно приехать в Республику Крым", - сказал Аксенов.

Он отметил, что власти региона зафиксировали множество жалоб на стоимость проживания, питания. "Были случаи завышения стоимости, причем кратно и неадекватно. Но надеемся, если оценивать в общих чертах ситуацию, то курортный сезон состоялся", - добавил Аксенов.

В 80-е годы Крым ежегодно принимал около 10 млн человек. Последние два года подряд регион ставил рекорды по росту туристического потока за весь постсоветский период: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году курортный сезон в Крыму начался с задержкой из-за пандемии нового коронавируса. Республика, по разным оценкам, потеряла от 1 млн до 2 млн туристов. За июль и август Крым посетили более 3,5 млн отдыхающих. Власти региона рассчитывают в этом году провести первый круглогодичный сезон.