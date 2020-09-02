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АРЧК помогло за пять лет трудоустроить 22 тыс. человек на Дальнем Востоке и в Арктике

Агентство подобрало специалистов для 338 крупных предприятий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) за пять лет работы подобрало специалистов для 338 крупных предприятий и помогло трудоустроить более 22 тыс. человек, сообщает в среду пресс-служба организации.

Автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" была создана распоряжением правительства РФ от 2 сентября 2015 года. Первоочередной ее задачей стало обеспечение дальневосточных компаний кадрами. С начала 2020 года функции АРЧК были распространены на Арктическую зону РФ.

"О результатах работы АРЧК лучше всего говорят цифры: за пять лет агентство привлекло к работе на предприятиях резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток более 22 тыс. человек; 338 крупнейших предприятий Дальнего Востока получили поддержку от Агентства в подборе специалистов, подготовке кадров, проведении исследований рынка труда", - говорится в сообщении.

Сейчас миссией АРЧК является обеспечение предприятий Дальнего Востока и Арктики квалифицированными кадрами, создание условий для привлечения и закрепления новых жителей в макрорегионе, поддержка переезжающих. В задачи агентства также входит развитие системы образования и профориентации. При содействии АРЧК на Дальнем Востоке открыто обучение по 57 новым профессиям и специальностям. Кроме того, организация сейчас отвечает за информационно-методологическое сопровождение программы "Дальневосточный гектар", курирует реализацию "Дальневосточной ипотеки".

Отдельные задачи перед агентством стоят в Арктике. АРЧК готовит предложения по изменению системы подготовки специалистов с учетом потребности арктических проектов в кадрах, работает над программой по поддержке экономической деятельности коренных малочисленных народов Севера.

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