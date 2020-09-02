Прощание с Ириной Печерниковой пройдет в больнице гражданской авиации в Москве 4 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Прощание с заслуженной актрисой РФ Ириной Печерниковой, которая умерла на 75-м году жизни, будет закрытым и пройдет 4 сентября в зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов.

"Прощание пройдет в пятницу в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации. Оно будет закрытым, смогут присутствовать только родственники", - сказали в гильдии.

Ранее в гильдии сообщали, что Печерникова будет кремирована, а прах захоронят в ячейке на Ваганьковском кладбище.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в городе Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Затем начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а с 1968 года - в Академическом театре им. Вл. Маяковского. Служила также в Государственном Академическом Малом театре в 1978-1990-х годах.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" и других. Сыграла также главную роль в фильме "Доживем до понедельника". В 1990-х приостановила карьеру. В 2010-е годы возобновила творческую деятельность, принимала участие в разных проектах в кино и на телевидении, в том числе стала участницей телешоу "Формула красоты".