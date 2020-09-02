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Пандемия COVID-19

Байден обвинил Трампа в неспособности обеспечить безопасность в школах в условиях пандемии

Кандидат в президенты США от демократов отметил необходимость предоставить школам дополнительное финансирование

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил своего соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа в бездействии в борьбе с пандемией и в отсутствии плана возобновления обучения в школах.

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"Если бы президент Трамп и его администрация выполняли свои обязанности во время нынешнего кризиса, американские школы были бы открыты и обучение там было бы безопасным, - привела телекомпания CNN высказывания Байдена на встрече с избирателями в штате Делавэр. - Вместо этого американские семьи по всей стране вынуждены расплачиваться за его провалы и провалы его администрации".

Как подчеркнул Байден, у администрации Трампа "нет реального плана" возобновления занятий в школах в условиях пандемии. Со своей стороны он подчеркнул необходимость срочно предоставить школам дополнительное финансирование. "Президент Трамп и министр образования Бетси Девос не вмешались в ситуацию, и мы видим, к чему это привело, - добавил он. - Миллионы школьников начинают новый учебный год так же, как завершили прошлый учебный год, - дома".

Тем временем власти штатов и крупных городов предпринимают самостоятельно меры по обеспечению безопасности учебного процесса в школах. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на этой неделе заявил о том, что очные занятия в школах города начнутся 21 сентября - на 10 дней позже обычного. Для школьного округа города Нью-Йорка, где насчитывается 1,8 тыс. школ и 1,1 млн учащихся, по решению властей установлены жесткие стандарты тестирования на коронавирус: школы будут закрыты, если число выявленных на территории округа случаев инфицирования в течение семи суток превысит 3%, в то время как для остальных школьных округов этот параметр установлен на уровне 5%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 6,09 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 184,8 тыс. человек. Наибольшее число умерших - 32 971 - зарегистрировано в штате Нью-Йорк.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПандемия COVID-19
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