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Пандемия COVID-19

Госдеп заявил, что США могут отказаться от выхода из ВОЗ только после ее реформирования

Заместитель помощника госсекретаря Нерисса Кук отметила, что ВОЗ должна начать демонстрировать свою независимость от Коммунистической партии Китая

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Вашингтон может отказаться от выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возобновить ее финансирование, если она проведет реформу своей деятельности и начнет "демонстрировать независимость" от китайских властей. Об этом сообщила в среду на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря по делам международных организаций Нерисса Кук.

Ее спросили, при каких условиях Вашингтон может вернуться в организацию. "Белый дом обозначил свою позицию, согласно которой она [ВОЗ] нуждается в реформировании. Она должна начать демонстрировать свою независимость от Коммунистической партии Китая", - утверждала дипломат. Кук добавила, что реформы ВОЗ должны привести к повышению уровня ее "подготовки и реагирования на опасные вспышки" заболеваний.

Заместитель помощника госсекретаря также напомнила о высказываниях президента Дональда Трампа о ВОЗ. Он требовал от организации проведения значительных реформ.

Глава государства 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса. 7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

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