Госдеп заявил, что США могут отказаться от выхода из ВОЗ только после ее реформирования

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Вашингтон может отказаться от выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и возобновить ее финансирование, если она проведет реформу своей деятельности и начнет "демонстрировать независимость" от китайских властей. Об этом сообщила в среду на телефонном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря по делам международных организаций Нерисса Кук.

Ее спросили, при каких условиях Вашингтон может вернуться в организацию. "Белый дом обозначил свою позицию, согласно которой она [ВОЗ] нуждается в реформировании. Она должна начать демонстрировать свою независимость от Коммунистической партии Китая", - утверждала дипломат. Кук добавила, что реформы ВОЗ должны привести к повышению уровня ее "подготовки и реагирования на опасные вспышки" заболеваний.

Заместитель помощника госсекретаря также напомнила о высказываниях президента Дональда Трампа о ВОЗ. Он требовал от организации проведения значительных реформ.

Глава государства 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии президента, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса. 7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года.