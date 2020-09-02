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Аксенов рассказал, что туристы оценили комфортность трассы "Таврида" в Крыму

Глава региона отметил, что лично проехал всю дорогу и считает, что трасса соответствует европейскому уровню качества

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Туристы и жители Крыма оценили комфортность трассы "Таврида", властям республики за нее не стыдно, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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27 августа состоялось открытие рабочего движения по трассе "Таврида". Президент РФ Владимир Путин запустил движение по новому, пятому, участку автодороги.

"Все оценили комфортность и скорость подъезда к городу Севастополю или до города Керчи. В Севастополь сейчас 35-40 минут практически [из Симферополя]. Мы смотрим за реакцией в соцсетях. Я лично проехал всю дорогу вдоль и поперек, считаю, что трасса европейского уровня. Нам за нее не стыдно", - сообщил Аксенов в среду в программе "Открытый разговор" в эфире телеканала "Миллет".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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