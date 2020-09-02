Аксенов рассказал, что туристы оценили комфортность трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Туристы и жители Крыма оценили комфортность трассы "Таврида", властям республики за нее не стыдно, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
27 августа состоялось открытие рабочего движения по трассе "Таврида". Президент РФ Владимир Путин запустил движение по новому, пятому, участку автодороги.
"Все оценили комфортность и скорость подъезда к городу Севастополю или до города Керчи. В Севастополь сейчас 35-40 минут практически [из Симферополя]. Мы смотрим за реакцией в соцсетях. Я лично проехал всю дорогу вдоль и поперек, считаю, что трасса европейского уровня. Нам за нее не стыдно", - сообщил Аксенов в среду в программе "Открытый разговор" в эфире телеканала "Миллет".