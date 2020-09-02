Кириенко: сотни тысяч человек смогут принять участие в фестивале "Таврида - АРТ"

БУХТА КАПСЕЛЬ /Республика Крым/, 2 сентября. /ТАСС/. Онлайн-форматы мероприятий фестиваля "Таврида - АРТ", который в среду открылся в Крыму и будет проходить еще на множестве площадок по всей России, позволят принять в них участие сотням тысяч человек. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии фестиваля.

Он напомнил, что в прошлом году на фестиваль собрались порядка 90 тыс. человек. "Но только кажется, что нас меньше, потому что сегодня фестиваль "Таврида - АРТ" будет проходить в сотне городов на центральных площадях, в нем будут участвовать сотни тысяч людей - поскольку и кастинги, и концерты будут идти в режиме онлайн в интернете. Поэтому на самом деле нас стало гораздо больше", - сказал Кириенко.

Он отметил, что в текущей ситуации люди должны соблюдать социальную дистанцию. "Но это не заставляет нас соблюдать дистанцию между творчеством, соблюдать дистанцию друг с другом. Потому что на самом деле "Таврида" - это удивительный пример того, что когда мы вместе, для нас нет никаких нерешаемых задач, для нас нет ничего невозможного", - добавил Кириенко.

В 2020 году, как сообщалось, участниками фестиваля "Таврида-АРТ" станут 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств - резиденты арт-кластера "Таврида" и представители креативных сообществ. В рамках фестиваля ожидается съемка шоу- концерта "Таврида вдохновляет", а также масштабные арт-перформансы, среди которых световое арт-шествие "Мы вместе". Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата "Херсонес".

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.