Жильцы дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, начали возвращаться в свои квартиры

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Жильцы третьего подъезда многоэтажного дома в Ярославле, в котором ранее произошел взрыв газа, начали заселяться в квартиры. Об этом журналистам сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

"Сегодня в присутствии эксперта и газовщиков жители третьего подъезда дома №5 корпус 2 на улице Батова осмотрели свои квартиры. Часть из них приняли решение о возвращении домой. О пригодности третьего подъезда для проживания сообщил жителям генеральный директор проектной организации "Ярославгражданпроект" Александр Васильев", - говорится в сообщении.

В данный момент заселиться решили жители семи квартир третьего подъезда. Их жилье осмотрели эксперты, были проверены дверные проемы, сантехника. Инженерные системы в третьем подъезде не повреждены - было проверено лифтовое оборудование, водоотведение, водоснабжение, канализация, электропроводка, постепенно восстанавливается газоснабжение. Все подъезды дома охраняются сотрудниками полиции и Росгвардии.

"Мы могли бы видеть подвижки узлов, сопряжение конструкций, чтобы не допустить проживание в доме. В третьем подъезде таких дефектов нет. На основании визуального обследования и инструментального обследования МЧС с помощью комплекса "Струна-Стрела-П" было определено, что данный подъезд находится в работоспособном состоянии", - цитирует пресс-служба представителя проектной организации "Ярославгражданпроект" Бориса Морозова.

Как ранее сообщали власти региона, в первом подъезде будут проведены противоаварийные работы, планируется демонтировать аварийные конструкции и утеплить фасад с разрушенной стороны дома. После повторного обследования будет принято решение о возможности частичного заселения этого подъезда. Во втором подъезде, который получил наибольшие повреждения, планируются ремонтно-восстановительные работы.