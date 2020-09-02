Три детсада открыли после капремонта в Кайтагском районе Дагестана

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Открытие трех детских садов состоялось во вторник в Кайтагском районе Дагестана после капитального ремонта, благодаря которому теперь здания этих учреждений отвечают необходимым требованиям Роспотребнадзора. Об этом сообщила журналистам пресс-служба администрации района.

"2 сентября в Кайтагском районе состоялось торжественное открытие трех капитально отремонтированных дошкольных образовательных учреждений. Капремонт в садиках "Родничок", "Улыбка" и "Ручеек" был начат еще во время самоизоляции, когда дети и воспитатели находились дома и, сегодня, уже обновленные детсады со значительно улучшенными условиями распахнули свои двери для маленьких воспитанников. После проведенного ремонта районные садики отвечают всем необходимым техническим нормам и требованиям Роспотребнадзора и по уровню комфорта не уступают даже городским", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Кайтагского района Алим Темирбулатов объехал все три дошкольных учреждения и поздравил их коллективы с открытием.

"Уверен, что теперь вам и вашим воспитанникам будет намного приятнее в столь комфортных условиях", - обратился к работникам детсадов Темирбулатов, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее в пресс-службе Минобранауки Дагестана ТАСС сообщили, что в общей сложности до конца 2020 года в Дагестане планируется ввести в эксплуатацию 33 школы на 9 074 ученических места и 58 детских садов на 8 560 мест.