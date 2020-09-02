США выделили $129 млн девяти фирмам для ускоренного выпуска экспресс-тестов на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Национальные институты здравоохранения (NIH) США выделили более $129 млн девяти компаниям для ускоренного производства многообещающих технологий сбора анализов на коронавирусную инфекцию с выдачей результатов в течение суток. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на их сайте.

"Национальные институты здравоохранения сегодня объявили о выделении $129,3 млн на увеличение объема производства и мощностей выпуска новых технологий тестирования на COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в рамках инициативы оперативного ускорения диагностирования. NIH предоставляет контракты девяти компаниям на внедрение таких технологий, включая переносные тестеры, способные выдавать результаты немедленно, и на развертывание лабораторий, выдающих результаты в течение 24 часов", - говорится в сообщении. Контракты такого же назначения были предоставлены семи предприятиям 31 июля.

Поддержкой инициативы занимаются Министерство здравоохранения и социальных служб США, Управление биомедицинских разработок и перспективных исследований (Biomedical Advanced Research and Development Authority, BARDA) при Минздраве и Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны (DARPA). "Финансирование новых технологий потенциально способно преобразить диагностику, если клинические испытания подтвердят обещания [фармацевтических компаний и исследовательских институтов]", - отметил помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар. В числе обладателей контрактов названы PathGroup, Illumina и MicroGEM International. Одной из разработок являются ПЦР-тесты с обратной транскрипцией в комплекте с прибором на батарейках, выдающим результат, как ожидается, через 15 минут.

В конце июля Джируар, выступая на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США, сообщил, что выдача пациентам результатов анализов на новый коронавирус в течение 48-72 часов на данный момент нереализуема в США. По его данным, 75% результатов тестирований выдаются в течение пяти дней.