Гости из 50 стран станут участниками международного форума "Евразия Global" в Оренбурге

ТАСС, 2 сентября. Участниками пятого международного форума "Евразия Global", который открылся в среду в Оренбурге, станут представители 50 стран и 80 регионов России. Форум впервые проводится под эгидой ЮНЕСКО и в двух форматах - онлайн и офлайн, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства области.

"В работе офлайн-площадки участие примут 500 российских и иностранных лидеров с четырех континентов - 50 стран мира и 80 регионов России. Познакомиться с "Евразией Global" в формате онлайн смогут более 850 человек из разных точек планеты", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, всем участникам будут доступны трансляции работы практических лабораторий и медийных встреч с возможностью общения с экспертами и другими участниками форума.

В этом году также усилены меры безопасности. Так, все волонтеры, участники, гости и организаторы предоставляют отрицательный результат теста на коронавирус. В гостиницах всех прибывших расселяют по одному человеку в номере. На входе и выходе организовано ежедневное бесконтактное измерение температуры тела и выдача антисептиков для обработки рук в течение дня.

Пятый юбилейный международный молодежный форум "Евразия Global" проходит в Оренбурге с 2 по 8 сентября. Программа форума включает деловой модуль, медийные встречи, воркшопы, работу тематических лабораторий и партнерских площадок, мероприятия по развитию soft-skills компетенций, Программа 2.0 (активности, созданные самими участниками для участников). Для молодежи также запланирована масштабная культурная программа. Впервые форум прошел в 2016 году в Оренбурге по инициативе Правительства Оренбургской области, поддержанной президентом России.