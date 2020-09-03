Минздрав Дагестана создал резерв лекарств и СИЗов для борьбы с COVID-19 на 308 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Резерв необходимых лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ) на 308 млн рублей создан в медицинских организациях Дагестана для борьбы с новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики по итогам оперативного совещания главы Минздрава с руководителями основных стационаров Махачкалы, которые ведут прием пациентов с COVID-19.

"В медорганизациях республики создан резерв необходимых 56 наименований лекарственных препаратов и 11 наименований средств индивидуальной защиты на сумму 308 млн рублей. В скором времени ожидается поступление новых компьютерных томографов. Министр напомнил, что больницы должны держать на постоянном оперативном контроле своевременную закупку лекарственных препаратов, чтобы возникающий их дефицит у поставщиков не сказывался отрицательно на обеспечении стационаров", - говорится в сообщении.

Под особым контролем

Обеспечение лекарственными препаратами, а также, как отмечается, оперативность работы бригад скорой помощи и амбулаторного звена находится "под особым контролем". По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, это "основные моменты, от которых зависит качество лечения пациентов на ранних этапах, что позволяет не допустить перехода болезни в тяжелую форму".

"Специализированный ситуационный центр по COVID-19 на базе Республиканского центра инфекционных болезней, который работает в постоянном режиме, отмечает рост числа обращений по поводу тяжелых пациентов из районов республики. Это свидетельствует о напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией. В связи с ростом заболеваемости Минздравом Дагестана ежедневно на основании мониторинга ситуации разворачиваются дополнительные госпитали и койки", - сообщается в тексте.

В настоящее время для оказания медпомощи больным с внебольничной пневмонией и COVID-19, по данным ведомства, в 49 медорганизациях Дагестана развернуто 3 818 коек, в том числе с кислородной поддержкой 1 534 койки.

Кроме того, как сообщается на сайте, главой Минздрава региона дано поручение республиканским медорганизациям "держать на контроле качество лечения пациентов в селах и городах Дагестана". "Для этого в сельские больницы будут организованы выезды мобильных врачебных групп. Также даны указания по усилению лабораторной базы в сельской местности. В этом году огромная работа по эвакуации тяжелых пациентов была проведена службой санавиации, для ее продолжения также будут запрошены дополнительные ресурсы", - сообщается в тексте.

Также Минздрав Дагестана проводит работу по заготовке антиковидной плазмы. "Уже заготовлено 62 дозы плазмы от выздоровевших пациентов с высокими титрами антител. Она будет испытана в клинической практике и в соответствии с разработанными протоколами поможет в лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции. Большинство сдавших кровь для заготовки антиковидной плазмы также являются медицинские работники", - отмечает ведомство.

О ситуации с коронавирусом

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. Глава республики Владимир Васильев в своем выступлении на сессии парламента региона 25 июня сообщил, что расходы, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией в Дагестане, составили 4,8 млрд рублей. По данным регионального оперштаба, на 2 сентября в Дагестане зарегистрировано 11 145 случаев инфицирования, в том числе 72 - за последние сутки, 9 745 человек выздоровели, 502 умерли.